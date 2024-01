Uno dei misteri intorno a Cingoli

Sono lievitanti l’interesse e l’attesa per il terzo incontro della rassegna "Domeniche a Santo Spirito 2023-24", in calendario per il 14 gennaio, con inizio alle 17, nell’auditorium Santo Spirito. L’appuntamento culturale, proposto dal Comune, è anche intrigante per lo stimolante titolo aizzante la curiosità ("Inseguendo un picchio: sull’origine della Biblioteca Ascariana e su uno dei misteri di Cingoli") della conferenza di cui sarà relatore il dottor Luca Pernici, direttore degli istituti culturali dell’ente comunale, autore del catalogo della civica Biblioteca Ascariana e di diversi saggi con i quali sono state trattate l’origine e l’importanza della collezione libraria cingolana. Coincidente con la manifestazione una iniziativa che completa le persistenti aspettative per l’evento: nell’auditorium Santo Spirito verrà esposto, in via straordinaria, il dipinto settecentesco "Ritratto del Cardinale Ludovico Pico della Mirandola". Quest’opera, finora mai pubblicamente ammirata, portata con sé dall’Ascari a Cingoli, ornava una delle sale della Biblioteca Ascariana che, ora situata nell’edificio di via Mazzini, in origine aveva la sede nel monastero silvestrino di San Benedetto.

Gianfilippo Centanni