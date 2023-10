"Uno sconto sulla Tari per le famiglie con figli che studiano fuori città"

Tari ridotta per chi ha i figli che studiano fuori città. Lo propone l’Udc, che nella prossima seduta del 30 ottobre sottoporrà la questione al consiglio comunale. "Alcuni cittadini – spiegano Antonella Fornaro (nella foto), capogruppo, e Marco Foglia, coordinatore Udc Macerata – si sono rivolti a noi segnalando che i propri figli, già in carico al loro nucleo familiare (e perciò passivi della tassa Tari in quanto componenti del nucleo stesso), pagano la stessa tassa anche nel luogo dove abitano per motivi di studio. Abbiamo dunque approfondito la questione e ci siamo resi conto che effettivamente in questi casi la tassa è pagata due volte: nel Comune di residenza e nel Comune dove si abita per frequentare l’università. Ci è sembrato giusto che chi ha un figlio che studia e vive fuori sede possa usufruire di uno sconto. L’intervento risponde all’elementare criterio di giustizia sociale". La proposta è stata già controfirmata da tutti i consiglieri della maggioranza. "Lo scorso anno – proseguono Fornano e Foglia - si è già provveduto ad attuare una riduzione della Tari per famiglie numerose, confermando quanto la maggioranza insista sul valore della famiglia. L’aver accolto l’istanza dei cittadini, l’averla approfondita ed essere arrivati a questa proposta, dimostra quanto l’Udc e tutta la maggioranza siano vicini ai cittadini".