Uno Shakespeare inusuale

Oggi alle 21, nel Parco di Villa Cozza, andrà in scena "Sogno di una notte di mezza estate". Lo spettacolo rappresenta il saggio finale del Laboratorio Macerata Teatro, iniziato a novembre e organizzato da Labs Laboratorio Sociale Aps e da Ctr Calabresi Tema Riuniti Aps, e fa parte della rassegna "Il teatro inaspettato". Infatti, la famosa opera "A Midsummer Night’s Dream" di William Shakespeare è stata tradotta e adattata da Paolo Nanni, come primo appuntamento in un progetto che propone una serie di spettacoli in vari luoghi inusuali per le rappresentazioni, all’aperto o in teatri di periferia. L’allestimento si avvale poi della collaborazione dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Ircr Macerata. Regia, scene, musica e costumi sono realizzati da Paolo Nanni e Luis Marreiros con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno frequentato il Laboratorio Macerata Teatro, in un percorso dove hanno sperimentato le varie componenti del linguaggio teatrale, oltre quella recitativa.

"Vogliamo avvicinare all’arte teatrale quanti più giovani (e anche meno giovani) possibile, come protagonisti e come spettatori - sottolinea il presidente Ctr, Gabriele Censi -. Questo testo di Shakespeare è particolarmente adatto per lo scopo. La numerosa partecipazione al laboratorio è un esempio di come perseguire questa strada non sia un progetto velleitario ma necessario". "Il Parco di Villa Cozza riapre alla cittadinanza dopo questo lunghissimo inverno – aggiunge il presidente Ircr Macerata, Amedeo Gravina -. Siamo felici di poter riaccogliere chi lo vorrà in questo bellissimo spazio verde, ‘Sogno di una notte di mezza estate’ è solo il primo di una serie di appuntamenti ed eventi per l’estate che stiamo pianificando al Parco, insieme al Comune. Ci sarà musica, ancora teatro, esibizione di cori e associazioni bandistiche, sport all’aria aperta e molto altro". "Ringrazio Paolo, Luis e tutto il resto della Ctr perché insieme abbiamo creato un laboratorio di grandissimo successo, di partecipazione e di entusiasmo - rimarca Daniele Benedetti, presidente del Labs Laboratorio Sociale -. E’ un percorso che offre laboratori espressivi di alta qualità, ma a prezzi accessibili a tutti e a volte anche gratuiti".

L’ingresso allo spettacolo è libero, ma si consiglia di portare plaid e coperte per immergersi pienamente nella magia del bosco. Info e prenotazioni sui canali social del Labs Macerata e via Whatsapp (al numero 3337472401).