Uno slargo dedicato a Emma Magini

Un largo in via Ridolfini a Camerino sarà intitolato oggi alle 18 a Emma Magini (foto), infermiera, volontaria della Croce Rossa e figura di riferimento per la comunità. Fu tra i promotori della rievocazione e a lei è dedicato il gruppo dei tamburini. Saranno presenti la sorella Maria e le infermiere della Cri. L’iniziativa rientra nel programma della Corsa alla Spada e Palio, che stasera prevede la Cena dei Mille organizzata dai terzieri Sossanta, Di Mezzo e Muralto. Da domani alla Proloco prevendita dei biglietti per domenica 25.