Uno spazio dedicato a Berlusconi: la mozione del centrodestra

"Abbiamo ritenuto doveroso chiedere ai rappresentanti del centrodestra che siedono in Consiglio comunale di farsi portavoce dell’istanza di intitolare uno spazio pubblico alla memoria del cavalier Silvio Berlusconi". A parlare è il coordinamento comunale di Forza Italia Tolentino (di cui fa parte anche Roberto Scorcella, nella foto, membro della segreteria provinciale FI Macerata, responsabile comunicazione e rapporti con l’esterno). "Ringraziamo i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Tolentino nel Cuore che, senza esitazione, hanno appoggiato di buon grado la nostra proposta – prosegue il coordinamento comunale – presentando un’apposita mozione che ci auguriamo verrà discussa quanto prima in Consiglio comunale. Siamo molto fiduciosi sul positivo accoglimento di questa mozione, in quanto anche nella maggioranza si riscontrano anime politiche vicine e affini a quella liberale, europeista, moderata che hanno da sempre caratterizzato l’azione di Berlusconi". "Si impegnano il sindaco e la giunta comunale – si legge nella mozione – ad attivarsi al fine di intitolare un luogo con caratteristiche di decoro e notevole rilevanza all’imperitura memoria di Berlusconi, in quanto gli atti e le opere di bene e a favore del progresso, del benessere, della sicurezza, della democrazia e nell’interesse del popolo italiano, cittadini tolentinati compresi, sono di gran lunga superiori agli aspetti critici e controversi". Si fa riferimento anche al fatto che "la nomenclatura della toponomastica dovrebbe senz’altro essere ispirata a criteri di pluralità democratica".

Lucia Gentili