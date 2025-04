Uno spazio dedicato a Nazareno Giorgetti nella sede della Fip

Un momento particolarmente significativo è stato vissuto l’altroieri nella sede del comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro, che ha visto l’intitolazione dell’ufficio gare in memoria al compianto portorecanatese Nazareno Giorgetti, per tutti "Neno", scomparso a settembre all’età di 84 anni. Oltre ad aver fondato nella sua città natale l’Adriatica Basket, che negli anni ‘80 sfiorò la promozione in serie B, nel mondo della pallacanestro Giorgetti ha ricoperto per lungo tempo incarichi federali a livello regionale.

Per questo motivo alla presenza della famiglia Giorgetti, degli ex presidenti della Federazione italiana pallacanestro Marche Davide Paolini e Pino Rutolini e dell’ex consigliere regionale Elisabetta Caruso, l’attuale presidente Maurizio Biondini ha scoperto la targa che riporta il nome del grande "Neno", che è affissa su una parete dell’ufficio gare.

Sempre il comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro ha poi voluto ricordare le grandi qualità umane e sportive di Giorgetti: "Si tratta di una figura storica della pallacanestro marchigiana che ha contribuito con la sua passione e intuizione unica a far crescere l’intera organizzazione del movimento".