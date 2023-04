Uno spazio dedicato ai giovani tra sport e arte: ecco ’Il binario’

Un nuovo spazio aggregativo dove i giovani potranno impegnare il proprio tempo libero coltivando passioni e interessi. Inaugurato ieri ‘Il binario’, un luogo dedicato ai ragazzi dai 13 ai 20 anni, che sorge proprio accanto alla stazione. "Il nome rievoca la sua location, ma anche una valenza educativa, il binario che porta ad una meta", spiega l’assessore ai Servizi sociali Stefania Lufrano. All’esterno, un cortile di erba e ghiaia finché non si accede ad un locale posto su due livelli; al pian terreno non mancano gli scaffali con i libri, mentre a quello superiore ecco uno schermo dove gli istruttori di ‘Activita’ mostrano le immagini del parkour. Poi la parola passa al fotografo Claudio Colotti che spiega il suo laboratorio dedicato a chi vuol cimentarsi con gli scatti. La terza attrattiva è la street art di Federico Borroni. Il resto sono proposte che "potranno portare i ragazzi: perciò – conclude Lufrano – non si escludono ulteriori attività che nascano dai loro desideri, in un luogo dove alla base c’è fiducia reciproca tra giovani ed educatori". Quest’ultimi appartengono alla Cooperativa ‘Il Faro’, ieri rappresentata da Elisa Giusti e Irene Ortolani, che conferma la mission: "Dar luce al protagonismo giovanile". Diversi gli adolescenti presenti al primo pomeriggio del nuovo centro, aperto gratuitamente dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19. "Questa é la vostra casa e sarà ricca di iniziative", dice rivolgendosi loro il vicesindaco Lorella Cardinali. E parte la musica di Loris Cericola. Partecipi alla prima anche l’assessore Filippo D’Alterio e la consigliera Alice Romagnoli.

Francesco Rossetti