Uno spazio inclusivo per giochi e sport in piazzetta Verde

Il Comune di Potenza Picena si è aggiudicato un finanziamento regionale da 60mila euro nell’ambito del "Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità". Il progetto, dal valore complessivo di 85mila euro, con 25mila euro di compartecipazione comunale, prevede la realizzazione in piazzetta Verde di uno spazio inclusivo tra gioco e pratica sportiva, che è stato curato dall’ufficio tecnico con i servizi sociali. "Una scelta, quella di accedere al finanziamento, che rientra nella volontà di rendere la nostra città sempre più accogliente e inclusiva, candidando una delle aree maggiormente utilizzate – spiega il Comune in una nota stampa –. Nel dettaglio ci sarà un adeguamento dell’attuale campo da basket, rendendolo fruibile anche per il Baskin, sport integrante e integrato la cui pratica include anche i soggetti con difficoltà fisico-motoria, sensoriale e psichico-comportamentale. Poi la valorizzazione della zona adiacente alla piazzetta, con l’inserimento di giochi inclusivi e gomma colata, il ripristino del pavimento campo in erba, la realizzazione di nuovi percorsi di collegamento e la messa in opera di recinzioni idonee. L’inizio dei lavori è previsto per il prossimo autunno".