Uno spazio per convegni e concerti nell’ex chiesa di San Rocco in centro

Un milione e 650mila euro per il restauro, il miglioramento sismico e il recupero funzionale della ex chiesa di San Rocco, tra vicolo Costa e vicolo Monachesi: diventerà uno spazio polifunzionale con 90 posti per convegni e concerti. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dello studio KALIP-ingegneria architettura di Terni, nell’ambito dell’appalto integrato vinto dal Consorzio Stabile Alta Val di Cecina e finanziato con risorse del Pnrr relative agli interventi di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Il progetto, redatto sulla scorta di un preliminare fornito dal servizio tecnico comunale, prevede il recupero funzionale, il miglioramento sismico e l’installazione di tutti gli impianti. Dato che la struttura originaria di San Rocco risale al XVI secolo, gli interventi saranno rispettosi dei caratteri originari. Le opere maggiori, oltre a quelle di carattere sismico, riguardano la rimozione delle tramezzature orizzontali e verticali, stratificatesi a seconda dei vari usi dall’epoca della indemaniazione napoleonica; il rifacimento della copertura in struttura lignea; la ridefinizione degli interni attraverso materiali e colori appropriati; il miglioramento delle prestazioni acustiche; il recupero delle facciate esterne in laterizio a vista; l’adeguamento impiantistico e la creazione di zone di servizio in prossimità del foyer, del palco e del soppalco. Un elemento di grande interesse, emerso solo con i rilievi strumentali del sottosuolo, saranno gli spazi sotto all’edificio, che saranno recuperati e utilizzabili. "Si tratta di un ulteriore intervento del Piano di recupero e valorizzazione del centro storico, basti pensare alla riapertura dei vicoli dell’Abbondanza, Consalvi e dell’Oratorio filippino, largo Beligatti e largo Limadou, il restauro e valorizzazione illuminotecnica delle porte e delle mura, la ripavimentazione e il riordino delle superfici stradali. Il tutto nella prospettiva di ripotenziare la naturale carica attrattativa del centro – ha commentato l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi –. La città inoltre si arricchirà non solo di una ulteriore e tecnologicamente avanzata dotazione, da connettere con altri spazi esistenti, ma avrà anche un potente simbolo generativo di ulteriore vitalità socio-economica-culturale nel centro".