Uno spazio per crescere: inaugurato il centro dedicato ai giovani

Un luogo dedicato ai giovani e alla loro crescita che tanto mancava e ora finalmente aiuterà a dare sfogo alle loro attività e alla loro energia. "Uno spazio per crescere" è il nome dato a questo nuovo centro giovanile inaugurato ieri mattina nel quartiere San Paolo, che si presenta come una struttura in legno, decorata e colorata dentro e fuori. La realizzazione è stata possibile grazie ai contributi di tanti benefattori, ringraziati dal sindaco Roberto Lucarelli, il quale ha ricordato come l’idea di questo centro è nata a causa del sisma 2016 con il fine di ridare un luogo all’aggregazione giovanile e alle attività ludico-ricreative. La struttura infatti vedrà delle ore destinate al dopo scuola degli alunni, ed altre per ospitare la ludoteca Cameloot e il Circolo scacchi e dama "Barbara Carboni". Di quest’ultimo era promotore il compianto preside Maurizio Cavallaro a cui in diversi rivolgono un ricordo. Tra i saluti istituzionali anche il prorettore vicario Unicam Graziano Leoni, il vice presidente dell’assise regionale Gianluca Pasqui, che da sindaco della città vide l’avvio dell’iniziativa, e il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, che da imprenditore fu benefattore dell’opera, coinvolto da Nazzarena Barboni dell’Associazione Raffaello, ringraziata anche dal preside Francesco Rosati. Gisella Claudi, Laura Soverchia e Gianna Moriconi per il consiglio d’istituto scolastico hanno seguito i lavori e tra i benefattori presenti anche Vincenzo Tedesco della Fondazione Area e Francesca Macina che ha portato un saluto: "Oggi tutti parlano con il cuore".