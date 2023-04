Uno spazio per il dopo scuola, il Comune vicino ai più giovani

Un nuovo luogo dedicato ai ragazzi per lo svolgimento di attività extrascolastiche e di associazionismo: questo è "Uno spazio per crescere", struttura realizzata nel quartiere San Paolo di Camerino grazie a numerose donazioni, operativa da mercoledì. "Grazie a chi ha contribuito a realizzare tale spazio – dichiara il sindaco Roberto Lucarelli –. Esso vuole essere un luogo di ritrovo per bambini e ragazzi (dai 6 ai 14 anni, ndr), riservato la mattina alle attività extrascolastiche e il pomeriggio all’associazionismo. La struttura è aperta a tutti, pertanto qualunque associazione potrà contribuire organizzando attività". Presente alla conferenza di presentazione, nella sala consiliare del Comune, anche il dirigente scolastico dell’Itcg Antinori, Francesco Rosati: "L’input per la realizzazione di tale spazio è provenuto dal consiglio d’istituto, di cui ringrazio i componenti e la presidente Gisella Claudi – afferma il dirigente –; vorrei citare inoltre l’associazione Raffaello, che ha partecipato attivamente alla realizzazione della struttura, e il preside Maurizio Cavallaro. É tempo di superare il concetto di aula di stampo gentiliano e creare spazi come questo, dove gli studenti possano comunicare tra loro e lavorare in gruppo. Condivido anche l’uso che se ne vuole fare nel pomeriggio, rendendolo una sorta di oratorio ante litteram", conclude Rosati. "Questo spazio sarà inaugurato il mercoledì con un servizio di doposcuola – spiega l’assessore ai Servizi sociali Antonella Nalli –: questo per far ritrovare ai ragazzi la voglia ed il gusto di stare insieme dopo due anni di Covid. La struttura sarà aperta lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18.30, e anche il sabato mattina dalle 9 alle 12 (il servizio è gratuito, ndr)". A conclusione, le considerazioni dell’assessore allo sport Silvia Piscini: "Abbiamo voluto riservare questo spazio a un determinato target, quello dell’età dello sviluppo e della crescita – spiega Piscini –; un’area di riferimento per la formazione e per la crescita dei ragazzi". Iscrizioni e info allo 0737.431412 e alla mail [email protected]

Alessio Botticelli