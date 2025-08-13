Uno spazio per la terza età. Giochi, assistenza e compagnia con il progetto "Stai al fresco"

"Ho una casa qui vicino, ma qui ci si trova meglio. Si sta in comunità e le persone che lavorano qui sono eccezionali". Franca Ferroni Palazzetti racconta, giocando a briscola, lo spirito del progetto "Stai al fresco", con cui Ircr e Comune in sinergia nei locali di piazza Mazzini a Macerata mettono a disposizione spazi, libri, riviste, carte e acqua fresca per contrastare le alte temperature e spesso la solitudine. Il progetto, rivolto principalmente a over 65 ma aperto a quanti ne vogliano prendere parte, "rientra nelle attenzioni che riserviamo agli anziani – spiega l’assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro –; in estate, oltre al caldo, si combatte la solitudine e si mantiene attiva la mente coltivando la socialità. In via Pavese a Collevario abbiamo un co-housing, un progetto simile a quello che l’Ircr porta avanti qui, in piazza Mazzini".

Giulia Lattanzi, responsabile dei servizi e del territorio dell’Ircr, racconta il progetto di co-housing dell’Ircr, che mette dodici appartamenti in piazza Mazzini a uso degli anziani, creando un bel clima: "persone over 65 autosufficienti condividono, si incontrano e hanno il nostro supporto per le attività quotidiane. È una progettualità che vorremmo far crescere". Simona Giachetta, responsabile operativa del Comune, racconta che nelle sale, grazie a "Stai al fresco", "si trovano una decina di persone al giorno e il progetto, che è al terzo anno, vede impegnati anche ragazzi del servizio civile. Mettiamo in rete, in generale, i circoli anziani del territorio per una progettualità, “Attivi si nasce“, il più possibile allargata, che mette insieme associazioni e circoli della città e prevede una fitta serie di attività ricreative come Tourgustando o iniziative di turismo sociale, oltre a una serie di incontri programmati su tematiche specifiche. Quest’anno il tema è stato quello della salute".

"Il progetto – spiega Claudio Tomassoni, direttore generale dell’Ircr – ha valenza di ritrovo, garantendo, oltre che un posto al fresco, relazioni e un mantenimento delle abitudini degli anziani e della loro storia. La collaborazione tra Ircr e Comune è fondamentale, ci auguriamo possa essere anche incrementata perché lavorando insieme i risultati sono importanti". Nelle arieggiate e fresche sale dell’Ircr ci sono anche Gioele Di Franco e Michele Morresi, giovani che svolgono il servizio civile all’Informanziani: "Diamo supporto negli spostamenti, per fare una visita, o la spesa. È bello avere l’opportunità di dialogare con gli anziani, si impara sempre qualcosa".

"Sono stata bene fin dalla prima volta che sono stata qui" racconta l’85enne Augusta Loretani, seduta attorno a un tavolo con Franca Ferroni Palazzetti ed Ermenegilda Pacella, da cui ha imparato a giocare a burraco.