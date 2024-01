Uno sportello orientamento per under 35

Entra nel vivo il progetto "Neet.Less" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili – anni 2020 e 2021. Il progetto vede il Comune di Macerata capofila di una serie di interventi finalizzata all’emersione dei "Neet", ovvero giovani tra i 14 e 35 anni di età che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. "Il progetto offre a molti ragazzi che vivono una fase di disorientamento o di apatia l’opportunità di partecipare ad attività gratuite legate all’orientamento ed alla socializzazione – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Marco Caldarelli –. Grazie a Neet.Less saranno potenziati alcuni servizi offerti dall’Informagiovani, saranno organizzate iniziative di formazione ed eventi culturali e ricreativi volti ad aggregare e creare contesti di socializzazione". Il progetto, della durata di 16 mesi, ha un budget complessivo di 171.700 euro e coinvolgerà in modo sinergico i territori del Comune di Macerata e Recanati (partner del progetto). Le attività saranno condotte in sinergia con un ampio partenariato che coinvolge l’Università di Macerata, Labs, Gruca, Glatad, Orien.Ta.Re aps e Potemkinstudio. I prossimi due appuntamenti saranno martedì e venerdì, dalle 15 alle 18 alla biblioteca Mozzi Borgetti. I giovani interessati avranno l’opportunità di incontrare delle professioniste di settore, ricevere informazioni sulle attività di progetto e se interessati accedere gratuitamente a servizi di orientamento, consulenza, bilancio delle competenze e laboratori (Job Lab) di avvicinamento al mondo del lavoro.