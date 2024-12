"Uno spot per la Regione, disertiamo il consiglio"

Il consiglio comunale aperto sulla sanità definito "una farsa" dal movimento Dipende da Noi, che a Civitanova siede tra i banchi dell’opposizione del consiglio comunale e che ha deciso di disertare il dibattito "ipocritamente aperto – sottolinea la consigliera Elisabetta Giorgini – che nega la parola ai cittadini, alle associazioni di categoria, a medici e infermieri e agli stessi sindacati, trasformandolo in uno spot elettorale in vista delle regionali per la giunta Acquaroli". L’appuntamento, oggi alle 17 in sala consiliare, in effetti non è aperto agli interventi dei cittadini. "La presenza del presidente della Regione e dell’assessore regionale alla sanità – scrive Giorgini – servirà solo a dare loro un palcoscenico per dirsi quanto sono bravi. Non solo la politica che questi soggetti attuano va a demolire la sanità nelle Marche, ma pretendono di presentarsi come salvatori, impedendo un vero dibattito che porterebbe alla luce la verità". Il movimento Dipende da Noi "si rifiuta – è l’avvertimento – di prestarsi a fare la comparsa dentro questa sceneggiata e non parteciperà a questo cosiddetto consiglio comunale, aperto solo all’arroganza di chi vuole celebrare se stesso per prendere ancora voti alle prossime elezioni regionali". In alternativa, Dipende da Noi organizzerà per gennaio un incontro pubblico per un confronto con le associazioni di categoria e i professionisti della sanità.