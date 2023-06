Uno stage particolarmente utile nel mondo esclusivo ’iGuzzini’

Si è appena concluso il ciclo di incontri formativi iniziato a gennaio che ha visto coinvolti gli studenti del corso Light Design dell’Accademia Belle Arti di Macerata, in visita presso l’HQ iGuzzini di Recanati. Il piano formativo, diviso in moduli, ha permesso agli studenti di conoscere la storia dell’azienda, osservare da vicino il lavoro nei reparti produttivi ed entrare nei laboratori dove vengono progettate le ottiche. Particolarmente apprezzato è stato il test sul rischio fotobiologico, considerando che in Italia ci sono solo tre laboratori certificati per questo tipo di attività, ed uno è proprio quello di iGuzzini. Gli studenti hanno poi assistito alla Light experience e toccato con mano le infinite potenzialità della luce. A seguire, un focus sull’illuminazione museale e sullo sviluppo di sistemi di illuminazione intelligenti che, grazie alla connettività, migliorano il rapporto tra persone, architetture e spazi e aiutano a salvaguardare l’ambiente. Da sempre, iGuzzini crede concretamente nella sinergia tra Università e azienda. Il corso Light Design dell’Accademia di Belle Arti di Macerata è, tra l’altro, ad esclusione dei master, l’unico percorso universitario in Italia centrato sul settore illuminazione.