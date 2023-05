Uno stallo di sosta per i disabili

Arriva uno stallo di sosta a servizio delle persone con disabilità in viale Giovanni XXIII, a Tolentino. Sono terminati i lavori per la riqualificazione del campo da basket sul medesimo viale, che oggi sarà inaugurato e intitolato a Maria Cogoi Reggio, la "mamma della pallacanestro". "Per assicurarne la piena fruibilità da parte dei cittadini – spiega il Comune – sono state realizzate opere che consentono l’inclusione e l’abbattimento di barriere architettoniche. Attualmente in viale Giovanni XXIII, come da sopralluogo della Polizia locale, non risulta alcuno stallo di sosta per le persone con disabilità; pertanto è necessario creare un parcheggio apposito, nei pressi dell’impianto sportivo". È stata prevista quindi la creazione di uno stallo di sosta in prossimità dell’attraversamento ciclopedonale del viale e, con apposita ordinanza, è stato istituito un parcheggio riservato alle persone con disabilità.