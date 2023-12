Uno studentato alle ex Monachette. Finanziamento da 14 milioni di euro

Un finanziamento di 14 milioni di euro per lo studentato all’ex convento di via Armaroli, a Macerata. Rinascono così le Monachette, con 91 posti letto. È quanto stabilisce per l’ex monastero Corpus Domini l’ordinanza speciale del commissario Guido Castelli, approvata ieri in cabina di coordinamento sisma. A gestire l’intervento sarà l’Ente regionale diritto allo studio (Erdis). L’edificio del XVII secolo, in centro storico, sarà acquistato e ristrutturato per diventare appunto uno studentato universitario. Si procederà con un restauro conservativo mirato, per preservarne il valore storico e architettonico e al tempo stesso renderlo anche sicuro e funzionale rispetto agli standard moderni, migliorandone la resistenza sismica e l’efficienza energetica. L’ordinanza consente poi di semplificare le procedure, accelerando così i tempi di approvazione e realizzazione del progetto.

"Attraverso la conferenza dei servizi speciale e procedure amministrative accelerate – precisano dalla struttura commissariale – il progetto avanzerà con tempistiche più rapide rispetto a quelle che normalmente caratterizzano i grandi interventi. Inoltre, sono state messe in atto misure per la rapida risoluzione di eventuali controversie tecniche e la possibilità di espropriare terreni, garantendo quindi un avanzamento continuo e senza impedimenti. Con 91 posti letto, suddivisi in 27 camere doppie e 37 singole, l’ex monastero si trasformerà in una residenza studentesca moderna e accogliente. Oltre agli spazi abitativi, il progetto prevede anche una biblioteca, una sala studio, una sala polifunzionale nell’ex chiesa, ambienti per la preparazione e consumazione dei pasti, depositi, lavanderia, archivio e un magazzino".

L’investimento di 14 milioni è sostenuto dalla somma di fondi provenienti dal ministero dell’università e della ricerca (8,3 milioni), dalla struttura commissariale (3,9 milioni) e dall’Erdis (1,8 milioni). "Grazie alla sinergia tra enti e istituzioni, e a un notevole sforzo finanziario, questo storico edificio diventerà uno studentato, arricchendo così l’offerta di servizi universitari – ha commentato Castelli – a testimonianza dell’attenzione che dedichiamo alla valorizzazione del patrimonio culturale dei nostri territori".