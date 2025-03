"Un’occasione di visibilità"

"È un’occasione per avere un po’ di visibilità: è importante per noi che siamo così disastrati". Bruno Falconetti commenta l’arrivo della Corsa dei Due Mari. Lui è il titolare del Bar Due Monti a Ussita, nella zona commerciale fatta di moduli provvisori. "Da qualche mese – dice – la ricostruzione sta andando avanti molto bene. Il problema è che i primi quattro o cinque anni sono stati buttati via. Oggi c’è il problema dei tecnici, che prendono decine di lavori ma poi non riescono a portarli avanti tutti: io ne ho cambiati tre. Il mio vecchio locale è in fase di ricostruzione, ma non so se vale la pena rientrare lì. Per il trasloco servirebbero 100mila euro e io qui negli anni ho investito molto".