Un’onda di musica e danza

I primi dieci anni di anni di Face Off, l’innovativa manifestazione dedicata alla musica e alla danza, sono stati celebrati mercoledì sera in piazza Enrico Mattei alla presenza dei principali protagonisti della manifestazione, delle autorità comunali e della banda musicale cittadina. Ad intervallarsi sotto alla Loggia degli Ottoni sono stati infatti l’ex presidente della Pro Matelica, Pamela Traballoni, ideatrice dell’iniziativa nel 2013, l’attuale presidente Claudio Marani, il direttore artistico del festival Roberto Lori e il sindaco Massimo Baldini. "Quando abbiamo ideato Face Off – ha dichiarato la Traballoni – avevo solo 23 anni e pensavamo a qualcosa che coinvolgesse i giovani e ad un grande bar per una serata, fatto da tutti i baristi cittadini: fu un successo. Poi durante il cammino abbiamo incontrato Roberto Lori e si è passati ad un vero festival con musica e performance". A raccontare il ricco programma di quest’anno è lo stesso Lori: "Abbiamo una cinquantina di danzatori di varie scuole italiane, un vero motivo di orgoglio". Tra gli ospiti l’assessore alla Cultura di Marano Lagunare, Andrea Codarin, secondo il quale "Face Off è come un’onda che travolge con musica e danza".

Matteo Parrini