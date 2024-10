"Un’opera strategica per la città"

La bretella tra via Einaudi e Porto Sant’Elpidio è "un’opera strategica per viabilità e turismo". Parole dei consiglieri regionali di FdI Pierpaolo Borroni e Simone Livi. "Si tratta – dicono – di un’opera che aumenta la sicurezza degli automobilisti, grazie a un collegamento alternativo tra la statale 77 e la statale 16 verso il sud della nostra regione, e che decongestionerà la circolazione, dando respiro a un territorio a forte vocazione turistica e imprenditoriale". Dell’infrastruttura "potranno beneficiare gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, della zona di Civitanova e non solo. Infine, dal punto di vista turistico, i vantaggi saranno altresì fondamentali". Per Borroni e Livi vantaggi arriveranno anche ai civitanovesi "in termini di miglioramento della qualità della vita e ulteriori opportunità di crescita. Ancora una volta si conferma con i fatti il buon governo della giunta Acquaroli e della maggioranza di centrodestra nel settore delle infrastrutture e non solo". "Un investimento ingente – ha commentato l’assessore regionale Baldelli – , oltre 48 milioni di euro, che rientra nel piano di sviluppo e sicurezza della rete infrastrutturale regionale, Marche 2032. Il casello dell’A14 di Civitanova è il più utilizzato delle Marche e la situazione di traffico nell’area si acuisce nel periodo estivo: attraverso un’infrastruttura moderna riusciremo a decongestionare il traffico".