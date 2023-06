"Un’ottima vetrina per le nostre eccellenze"

Buoni riscontri per la mostra mercato “Il Cuore degli artigiani” che si è svolta alla fortezza di Montepulciano. Gli associati a Cna delle zone compite dal sisma del 2016 hanno potuto far conoscere la loro realtà produttiva. "Vogliamo ringraziare - dice il presidente Cna Macerata, Maurizio Tritarelli - la città di Montepulciano per averci permesso di mettere in mostra le nostre eccellenze maceratesi". Grande interesse c’è stato per le rievocazioni storiche “Corsa della spada e palio città di Camerino”, “Soavi Allegrezze dei Da Varano”, “Arcieri Da Varano” e i “Tamburini Emma Magini”. Nove sono state le imprese marchigiane presenti, 7 provenienti dalla provincia di Macerata: Amor di lavanda di Cingoli, salumificio Properzi Franco di Colmurano, Sab Set di Sabrina Settimi di Corridonia, L’antico oleificio di Tritrini Fabio Sant’Angelo in Pontano, Samuela Salvucci di Ripe San Ginesio, H&G profumi e natura di Pettirossi Giampaolo di Porto Recanati, Società Agricola Bio di Nuccelli Barbara e Serena di Cingoli. Sabrina Settimi, ringraziando la Cna, sottolinea: "Tutto l’allestimento è stato ben curato". Protagonista del mercato con le sue prelibatezze culinarie anche Franco Properzi: "Abbiamo dato la nostra disponibilità per proseguire l’esperienza, ampliarla e migliorarla". Soddisfatto anche il direttore Cna Macerata, Massimiliano Moriconi.