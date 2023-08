"Uomo dal cuore buono": oggi il funerale di Agostino

di Lucia Gentili

Questo pomeriggio, alle 17 nella chiesa parrocchiale di Colmurano, ci sarà l’ultimo saluto al 76enne Agostino Seri, vittima dell’incidente con il trattore. Mercoledì pomeriggio era alla guida del mezzo agricolo quando, secondo le ricostruzioni, era andato a sbattere contro la sua auto (parcheggiata) per poi ribaltarsi su un terrapieno. Era morto schiacciato sotto il trattore (trauma da schiacciamento). Agostino, soprannominato "Gustì l’americano" in paese per un passato della famiglia in Argentina, era benvoluto da tutti. Anni fa aveva una merceria in corso Cavour a Macerata; poi aveva gestito un maneggio, organizzando passeggiate e uscite con i cavalli, fino a Castelluccio. E adesso era rimasta una sorta di rimessa per cavalli, una stalla, in contrada Coste a Colmurano. L’incidente è avvenuto proprio qui. Il 76enne lascia i figli Paola e Alessandro (scrittore e editore), e il fratello Silvio. La camera ardente è stata allestita all’obitorio di Macerata. Alessandro, in un commovente post su Facebook, ha ricordato il padre allegando una foto in bianco e nero, con loro due.

"Sono sempre momenti molto difficili che non si vorrebbero vivere mai – ha scritto –. Eppure arriva per tutti. Purtroppo è venuto a mancare mio padre Agostino. Aveva 76 anni. Voglio ricordarlo con una foto di giornale che ci ritrae insieme. Io avrò avuto 2 o 3 anni, lui 27 o 28. I cavalli erano la sua vita e in qualche modo ci aveva trasmesso (a me e mia sorella Paola) la sua passione. Voleva che tutti lo ricordassimo con questa frase: "Ho cavalcato a pelo per tutta la vita". E di fatto se n’è andato mentre a Siena correvano il Palio dell’Assunta". Tanti i messaggi di affetto per Agostino e di vicinanza ai suoi familiari. "Perdere un genitore è perdere molto di se stessi – aggiunge un’amica –. Ci accompagnano nel ricordo di ciò che hanno lasciato in noi". "Ciao Agostino, uomo dal cuore buono", è il pensiero comune di chi lo aveva conosciuto.