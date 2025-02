Uomo incappucciato dà fuoco a un’auto. Fiamme nel condominio, panico tra i residenti: anziana all’ospedale

Recanati (Macerata), 11 febbraio 2025 – Un incendio ha devastato la zona di via Simboli a Recanati, causando ingenti danni e generando panico tra i residenti. Le prime indagini suggeriscono che l'origine del rogo sia dolosa, come evidenziato dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del condominio.

Dettagli sull’incidente

Intorno all'1.30 di oggi, un uomo incappucciato e di corporatura robusta si è avvicinato alla Peugeot 208 parcheggiata nel piazzale e, dopo aver sfondato il vetro del cruscotto, ha lanciato un oggetto incendiario nell'auto, innescando subito il fuoco. Le fiamme si sono rapidamente propagate alla vettura accanto, entrambe di proprietà di residenti del condominio.

Conseguenze dell’incendio

L'incendio ha raggiunto anche la facciata dell'edificio, recentemente ristrutturata con l'applicazione del cappotto termico, e ha generato una forte esplosione che ha allarmato i residenti. In particolare, un'anziana signora centenaria che vive al primo piano, spaventata dalle fiamme, ha accusato un malore ed è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118.

Intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri di Recanati e i Vigili del Fuoco di Macerata, che hanno lavorato per domare il fuoco e limitare i danni. Le indagini sono ancora in corso per identificare il responsabile dell’incendio e determinare le cause precise dell’accaduto. La comunità locale è scossa e attende nuovi aggiornamenti.