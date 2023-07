Uomo ubriaco urina davanti a caserma dei carabinieri, denunciato

Ubriaco e spinto da un bisogno impellente, un uomo non si è preoccupato delle persone che erano a spasso per il centro e non ha nemmeno capito dove si trovasse di preciso, ma si è fermato a urinare contro il muro del palazzo di fronte alla caserma dei carabinieri, in via XX Settembre. È successo nel pomeriggio di venerdì. Il gesto è stato immortalato anche dalle telecamere di videosorveglianza dei carabinieri. Il militare di servizio si è subito accorto di quello che stava accadendo davanti all’ingresso principale della caserma, in pieno centro, e ha allertato la pattuglia della Sezione radiomobile della Compagnia di Macerata, impegnata in quel momento nei normali controlli in centro. L’uomo, un marocchino 30enne in regola con i documenti ma con con diversi precedenti a suo carico, è stato subito individuato mentre ancora girovagava, in evidente stato di ubriachezza, per le vie del centro. Fermato dai militari, è apparso subito poco collaborativo: ha rifiutato di fornire i propri documenti, ha cercato di spintonare i militari e ha provato ad allontanarsi da loro. Fermato, lo straniero è stato condotto in caserma dove, al termine delle procedure di identificazione, è stato denunciato alla procura per resistenza a pubblico ufficiale, e multato per atti contrari alla pubblica decenza e ubriachezza manifesta, infrazioni per le quali è previsto il pagamento di una sanzione di 205 euro. Questa di fermarsi a urinare in mezzo alla strada, come se si fosse nel bagno di casa propria, è una prassi tanto esecrabile quanto purtroppo diffusa.