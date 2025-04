Uova di Pasqua all’Anffas in regalo dalla polizia locale

La polizia locale di Civitanova fa visita alla sede Anffas con un dono speciale per la Pasqua. La sede Anffas di via Trilussa ha ricevuto una visita davvero speciale: una delegazione della polizia municipale di Civitanova, guidata dal dirigente della polizia locale, il dottor Cristian Lupidi, ha portato ai i ragazzi un caloroso augurio di buona Pasqua, accompagnato dalla consegna di uova pasquali per tutti i presenti.

L’incontro è stato carico di sorrisi, emozioni e sincera gratitudine. Il gesto della polizia locale rappresenta non solo un importante momento di condivisione, ma anche un segnale concreto di vicinanza e attenzione verso la nostra realtà e verso le persone con disabilità intellettive e relazionali che ogni giorno accogliamo.

"Ringraziamo di cuore il dottor Lupidi e tutto il corpo della polizia locale – dice il direttivo dell’Anffas – per la sensibilità dimostrata, per il tempo dedicato e per l’energia positiva che hanno portato con sé. La presenza delle istituzioni sul territorio, specialmente in occasioni come questa, rafforza i legami sociali e promuove una cultura dell’inclusione e del rispetto. Grazie per aver reso la Pasqua dei nostri ragazzi ancora più speciale".