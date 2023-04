Uova e dolci per i "nonnini" di Mogliano, in campo la Protezione civile

Come ormai da tradizione negli ultimi anni anche questa volta, per portare un messaggio di vicinanza e di gioia per il periodo pasquale, l’amministrazione comunale di Mogliano, con l’aiuto della Protezione civile, ha voluto donare agli anziani ultranovantenni un pensiero dolce. Come segno di speranza e di pace. Igina Ortenzi, Edina Fabiani, Maria Linfozzi, Ninetta Menghi, Nicolina Salvatori, Enrica Pistolesi e Maria Andreozzi, solo per citare qualche abitante over, hanno ricevuto il regalo. I volontari della Protezione civile Alvise Morichetti, Laura Prosperi, Ilenia Giosuè, Angelo Andreozzi (presidente), Tiziano Fioretti, Anna Contigiani e Cinzia Tamburrini, si sono messi a disposizione per fare da "postini" nelle consegne. I veterani e le veterane del paese li hanno accolti a braccia aperte, col sorriso, contenti e contente di questo piccolo ma significativo gesto che si rinnova ogni anno sotto le feste, sia a Natale che a Pasqua.