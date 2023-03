Uovo di Pasqua Acquisto che aiuta la ricerca contro la leucemia

Venerdì, sabato e domenica l’Ail celebra la 30ª edizione delle sue ’Uova di Pasqua’, per ricordare che l’impegno per i pazienti ematologici e per le famiglie non invecchia mai. Nel 1994 i volontari scesero in piazza per la prima volta, lo stesso anno in cui viene scoperta la causa scatenante della leucemia acuta promielocitica, un tumore che, grazie alla ricerca, oggi si cura senza chemioterapia con una sopravvivenza superiore al 90%. Da allora la storia della ricerca in ematologia e la storia di Ail scorrono in maniera parallela, permettendo di raggiungere importanti traguardi. I banchetti saranno allestiti in corso Cavour, corso Cairoli, all’ospedale e al centro commerciale Val di Chienti.