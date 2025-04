Urbanistica nel mirino. Piano casa, doppio ricorso

Presentati due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per fermare progetti legati al Piano casa. Contro la politica urbanistica del Comune c’è chi ricorre anche al Capo dello Stato, un percorso legale usato per contestare un atto della pubblica amministrazione che si ritiene illegittimo. Normalmente si tratta di una alternativa al ricorso al Tar, ma possono essere presentato entrambi per lo stesso atto amministrativo, come è accaduto in questo caso, per impugnare i permessi a costruire rilasciati a due cantieri aperti lungo viale Vittorio Veneto, sulle ceneri delle ex ville Paolini e Cingolani, rase al suolo e al posto delle quali verranno costruiti palazzi di cinque piani.

La giunta comunale, per difendere le azioni dell’ufficio tecnico, ha deliberato la costituzione in giudizio affidando l’incarico legale, sia per la fase di istruttoria che per la trattazione in udienza, all’avvocato Enrico Maria Stramigioli che si occuperà di tutti i risorsi, sia quelli al Tar che quelli al Capo dello Stato. Tutto questo mentre va avanti la raccolta di firme avviata da comitati civici per fermare la conversione in appartamenti dello Stella Maris e per dire no alla demolizione del Polisportivo e all’avvio, nell’area, di una vasta operazione immobiliare.

Per lo Stella Maris il Comune di Civitanova ha già inoltrato in Provincia una richiesta di variante per modificare la destinazione urbanistica dell’istituto religioso e trasformarla in volumetria residenziale, dietro input di soggetti privati che vogliono realizzare appartamenti nell’edificio, vincolato dalla Sovrintendenza. I residenti chiedono invece che l’amministrazione ragioni sul destino della struttura in termini di servizio pubblico, con l’utilizzo di quelli spazi anche per scopi culturali e socio sanitari.

C’è poi la questione del Polisportivo, pure in questo caso un progetto proposto da soggetti privati e gradito all’amministrazione Ciarapica, fondato sullo spostamento dello stadio nella zona commerciale così da lasciare spazio a palazzine e negozi là dove ora sorgono il campo di calcio e la bocciofila. Progetti contro cui si stanno mobilitando i residenti del quartiere sud e non solo e domenica mattina circa 250 persone si sono date appuntamento davanti all’ingresso dello Stello Maris, in via Vela, per dare inizio alla campagna di raccolta delle firme e con l’obiettivo di fare pressione sull’amministrazione per fermare la corsa al mattone.