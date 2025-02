"Urbanistica, scelte condivise in maggioranza"

Sull’urbanistica e sui processi piovuti sul Comune per le scelte fatte, va avanti la polemica nel centro destra con Lega più Civici contro l’alleato Vince Civitanova, che governa la delega. Dopo i ricorsi presentati al Tar da Immobiliare Cristallo e Agriforest per chiedere l’annullamento delle delibere con cui l’amministrazione ha bocciato le lottizzazioni approvate nel precedente passaggio consiliare, nella coalizione del sindaco Ciarapica è scoppiato lo scontento. Vince Civitanova, in consiglio rappresentata da Fausto Troiani e Paolo Mercuri, reagisce: "Dove erano nei momenti decisivi? Le scelte urbanistiche non sono state prese in stanze chiuse, ma attraverso un percorso chiaro e condiviso, risultato di scelte assunte con consapevolezza. Dov’era chi oggi si dichiara preoccupato e perché certe riflessioni non sono state fatte nelle sedi opportune, quando c’era il tempo per discutere, approfondire e chiarire?" È la risposta alle critiche di Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi, richiamati a "serietà e coerenza. Le pratiche dell’urbanistica non vengono trattate senza il necessario confronto. Ci sono state numerose riunioni di maggioranza, momenti di discussione e condivisione, nei quali ognuno ha avuto l’opportunità di partecipare, informarsi ed esprimere la propria posizione. Partecipare a intermittenza e poi sorprendersi delle conseguenze delle decisioni prese non è un atteggiamento serio né responsabile". Lega più Civici ha annunciato anche un accesso agli atti per far emergere tutti i progetti su cui sta lavorando l’ufficio dell’urbanistica "e fa piacere – replica Vince Civitanova – che abbiano deciso di approfondire le questioni urbanistiche, ma è bene ribadire che le pratiche sono sempre state a disposizione di ogni consigliere che avesse voluto prenderne visione. L’urbanistica è stata condivisa e illustrata a tutti, attraverso un percorso fatto di riunioni di maggioranza, commissioni consiliari e incontri tecnici. Non c’è mai stata alcuna volontà di tenere segreti, né di escludere nessuno. Quanto ai ricorsi, sono una possibile conseguenza fisiologica quando si trattano temi urbanistici complessi. Non sono eventi straordinari, né possono essere utilizzati come motivo di preoccupazione da chi ha sempre avuto la possibilità di seguire i procedimenti".