"Urbanistica, scontro che svilisce la città"

di Lorena CelliniLo scontro sull’urbanistica tra Lega più Civici e Vince Civitanova "ci convince sempre di più di quanto sia svilita e oltraggiata la nostra città, che imbarazzo". Affonda i colpi "Siamo Civitanova" (Lavinia Bianchi e Silvia Squadroni), lista di minoranza, che mentre vanno in scena i battibecchi nel centrodestra chiosa "sul comportamento di Vince Civitanova, che richiama alla serietà e coerenza nelle votazioni delle varianti dopo aver sconfessato il loro stesso assessore". Quanto alla notizia di un incontro di maggioranza in cui sono state esaminate 22 varianti "sarebbero mai venute fuori – chiedono le consigliere – se Lega e Civici non ne avessero chiesta l’esame? Riteniamo che questi documenti vadano approfonditi anche con la minoranza, per il dovuto e istituzionale compito di controllo e perché va spezzato l’atteggiamento di questa amministrazione di considerare Civitanova cosa loro".

Quanto al Piano Casa "il problema – dicono – non è chi abbia approvato la legge, ma come vengono gestite le pratiche a Civitanova" e ricordano che già nel novembre 2023 Squadroni depositò una interrogazione chiedendo conto dei cantieri di palazzoni, del rispetto delle distanze e delle volumetrie. E citano la Cassazione "che ha stabilito che in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale e che l’intervento di ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di ristrutturazione, non possa prescindere dal conservare traccia dell’immobile preesistente". "Eppure – osservano Squadroni e Bianchi – a Civitanova siamo di fronte allo stravolgimento di interi immobili e nessuno dice o spiega nulla. E e la commissione urbanistica verifica o si interroga sull’applicazione delle leggi? Sono tre anni che chiediamo quale visione si abbia per Civitanova".