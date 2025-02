Urbanistica, volano gli stracci in maggioranza: "Quella di Troiani la più squallida commedia"

Sull’urbanistica volano gli stracci nel centro destra e il comportamento di Fausto Troiani di Vince Civitanova (nella foto), nella seduta della bocciatura delle varianti Cristallo e Agriforest, viene definito dal gruppo Lega più Civici "la più squallida delle commedie politiche".

Si alza il livello dello scontro tra le due componenti della maggioranza, col presidente del consiglio e capo della lista che gestisce la delega all’urbanistica accusato di "aver votato contro le varianti e sconfessato pubblicamente il suo assessore". Picchiano duro Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi e parlano di "fallimento della politica urbanistica. Varianti bocciate, il piano casa che sta soffocando di cemento la città, parcheggi inesistenti e una politica urbanistica oggi vittima dell’agonia dell’assessore congelato, Roberta Belletti, in quota Vince Civitanova".

Un passaggio, questo, con cui ricordano che, dopo lo stop alle due varianti per le quali ora pendono ricorsi al Tar dai privati che le hanno presentate "è stato il sindaco a congelare le deleghe all’assessore Belletti. Quindi, invece di chiedere conto a noi di dove fossimo, Vince Civitanova dovrebbe interrogarsi su cosa stiano facendo i suoi esponenti in giunta e in consiglio comunale, dove continuano a perdere pezzi".

Il gruppo Lega più Civici colpisce soprattutto la figura di Troiani, che ha liquidato con la chiosa "voi dove eravate?" le perplessità palesate sulla gestione dell’urbanistica. "Noi siamo preoccupati – è la risposta – e dovrebbero esserlo anche gli esponenti e simpatizzanti di Vince Civitanova perché il presidente del consiglio continua ad assumere atteggiamenti fuori dalle righe, in contrasto con il ruolo che ricopre. Ci chiede di riportare la discussione su un piano di serietà e coerenza, dice che l’urbanistica non è materia che si scopre all’improvviso. Tuttavia, è altrettanto vero che a dettare le linee guida, spesso bocciate dal consiglio comunale e dallo stesso partito dell’assessore, è l’assessore stesso. Quindi anche noi ci poniamo domande".

In chiusura il riferimento ai ricorsi presentati al Tar da Immobiliare Cristallo e da Agriforest: "inaccettabile che cause milionarie gravino sulle spalle dei cittadini e vengano liquidati da Vince Civitanova come “semplici conseguenze fisiologiche“ e invece frutto di errori che si potevano evitare. La città merita scelte amministrative responsabili".

Lorena Cellini