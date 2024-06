Urbisaglia, 33enne trovato morto nel suo appartamento

Non rispondeva ai familiari che, preoccupati, hanno lanciato l’allarme. È stato trovato ieri senza vita, in casa, il 33enne di Urbisaglia Michele Pantanetti. Gli operatori sanitari del 118 purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri di Urbisaglia, ma la morte è dovuta a circostanze naturali. L’uomo lascia i genitori e un fratello. Michele aveva perso un altro fratello nel 2016. Tanti i messaggi di affetto per Michele, che aveva lavorato nell’edilizia.