Urbisaglia, l’atletica protagonista al parco archeologico

Urbisaglia, 7 febbraio 2025 – Il suggestivo scenario del Parco Archeologico di Urbisaglia, martedì, ha ospitato la fase provinciale di atletica leggera campestre, un evento che ha visto la partecipazione di 600 studenti provenienti da 32 istituti scolastici della provincia di Macerata.

La manifestazione, organizzata dal ministero dell'istruzione e del merito direzione generale Ufficio V di Macerata, dal Comune e dall'associazione Crazy Sport, ha celebrato lo sport, in una cornice di grande valore storico e culturale.

Momenti della giornata

L'evento ha registrato un'affluenza record di circa 800 ingressi all’Anfiteatro Romano con studenti, insegnanti, accompagnatori e familiari, che hanno animato il parco con entusiasmo e fair play.

Gli studenti si sono sfidati nelle diverse categorie, dando prova di grande impegno e determinazione. La competizione, però, non ha mai prevalso sullo spirito di collaborazione e amicizia.

I ragazzi sul podio

Il sindaco Riccardo Natalini ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, sottolineando l'importanza di investire nei giovani e nello sport: "I ragazzi delle scuole sono il punto di partenza per costruire una società migliore. Noi crediamo in loro, nei loro sogni e nelle loro aspirazioni. Per questo, ci impegniamo a offrire loro opportunità di crescita e di sviluppo, sia sul piano sportivo che su quello umano".

Il primo cittadino ha poi lanciato un messaggio contro la tendenza a focalizzarsi su aspetti burocratici e amministrativi del mondo della scuola, spesso a discapito dell'attenzione verso gli studenti e le loro esigenze: “La nostra visione va oltre i numeri, puntiamo ai sogni dei nostri ragazzi. Concentrarsi unicamente sulle segreterie, nell'era della digitalizzazione, è un approccio miope.

Momenti della giornata

Dobbiamo guardare avanti, investire nelle nuove tecnologie e nelle competenze digitali, per preparare i nostri ragazzi al mondo del lavoro che cambia rapidamente. In questi giorni si è dato troppo spazio alle polemiche sugli accorpamenti dei nostri istituti scolastici, lasciando ancora una volta da parte ciò che conta davvero: le idee e i sogni dei nostri studenti, le basi su cui costruire la scuola del domani. Parlare di segreterie significa bistrattare ancora una volta i nostri ragazzi. Considerarli numeri e non persone. Noi, invece, vogliamo concentrarci su di loro, sulle loro passioni e sui loro talenti. Complimenti a tutti i partecipanti e un applauso speciale alla nostra concittadina Ginevra Ciabocco per il suo secondo posto nella categoria Ragazze. Siamo contenti – ha concluso - di come i nostri tesori storici stiano tornando a nuova vita con eventi come quello di oggi”.

La fase provinciale di atletica leggera campestre di Urbisaglia si è conclusa con la premiazione dei vincitori e con la promessa di riprendere l'impegno a favore dello sport e dei giovani.