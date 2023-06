Urbisaglia, festa per i primi quarant'anni di Salon Man

Urbisaglia, 23 giugno 2023 - Festa grande, sabato scorso a Urbisaglia, per i primi quarant’anni del Salon Man (nato il 17 aprile 1983). Clienti e amici hanno fatto visita al titolare del salone di hairstyling uomo (parrucchiere per uomo) Giorgio Buongarzoni. Il dopo cena è stato allietato da un talk show (“Il salotto delle star”) con video, ospiti e musicisti e un filmato inedito del Festival del cinema di Venezia del 2021, dove Giorgio aveva partecipato come hairstylist ufficiale a “Il salotto delle celebrità”. Lo spettacolo è proseguito con dj Tiberio Alias Vinile. Ad impreziosire la festa, le opere pittoriche e fotografiche degli artisti Andrea Mochi, Walter Auger e Carlo Capomagi. Nella foto, Giorgio con il sindaco Paolo Francesco Giubileo, l'assessore Cristina Arrà, il capo guardia Stefano De Angelis e la vigilessa Alessandra Spurio Deales.