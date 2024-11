Urbisaglia piange Roberto Latini: "Ricorderemo la sua allegria"

Urbisaglia piange il 64enne Roberto Latini (nella foto), autotrasportatore, affettuosamente conosciuto come "Pumpì". È morto nella notte tra giovedì e ieri, colpito da un malore in casa, dove viveva da solo. Al mattino sarebbe dovuto andare a lavoro, ma non rispondeva alle chiamate. Sono stati i vigili del fuoco ad aprire la porta dell’abitazione e fare la scoperta. Presenti, da prassi, anche i carabinieri. La sera prima Latini aveva giocato a carte con un amico fino alle 20. Il funerale è stato fissato per oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Urbisaglia. "Con grande dolore apprendiamo della sua scomparsa – ha scritto l’amministrazione –. Uomo di straordinaria energia e gioia di vivere, Roberto è stato uno dei fondatori della storica Festa della Maestà, contribuendo con passione e dedizione alla tradizione che ancora oggi caratterizza la nostra comunità. Lo ricorderemo per la sua allegria e per l’amore che ha sempre dimostrato per il nostro paese. Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato". Latini infatti era stato tra gli ideatori, più di 25 anni fa, del palio dell’Assunta.