Urbisaglia: quel "sì" di sessant’anni fa coltivato con tanto amore, auguri a Maria e Giulio

Nozze di diamante, a Urbisaglia, per Giulio Brancadori e Maria Ricciardi. Si sono detti sì per sempre a Gualdo (il paese natale di lei) sessant’anni fa e oggi sarà festa grande, in casa, a Urbisaglia. Giulio, 83 anni, è stato un dipendente dell’Enel; Maria, 82 anni, un’abile orlatrice di scarpe; ora, in pensione, si godono la famiglia e continuano a rimanere sempre attivi. "Ogni tanto ci scappa qualche sfuriata, ci sta, ma dopo un paio d’ore facciamo pace", è questo il segreto di un lungo matrimonio secondo Maria, tra alti e bassi, come tutti, ma pieno d’amore e rispetto. Auguri dai figli Paolo e Giovanni, dalla nuora Emy e dal nipote Riccardo, la luce dei loro occhi. Auguri anche dal Carlino!