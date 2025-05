"Urgente prorogare la Zona franca"

"Senza una Zona franca urbana nelle aree del cratere, non c’è futuro per il tessuto economico locale. La non applicazione della Zfu rischia di vanificare gli sforzi della ricostruzione non solo sotto l’aspetto materiale, ma anche identitario dei territori". Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo esprime preoccupazione per la mancata proroga. Le imprese di Camerino ad esempio, con la fine degli incentivi fiscali, hanno iniziato a ricevere gli avvisi di pagamento per i contributi. "Il grido d’allarme dei commercianti non può restare inascoltato – ha affermato il segretario generale Giorgio Menichelli (foto) –. Se da un lato si investono risorse significative nella ricostruzione edilizia, dall’altro si assiste a un pericoloso svuotamento del tessuto imprenditoriale, con il rischio di trasformare i nostri borghi in luoghi privi di anima. Già nei mesi scorsi abbiamo segnalato la necessità di garantire continuità agli strumenti di sostegno e torniamo a ribadirne l’utilità, rimettendo sul tavolo l’urgenza di prorogare la Zona franca urbana". Le ditte ora non possono utilizzare i crediti d’imposta maturati: sono oltre 90 le nostre imprese che oggi vivono questo problema. "È auspicabile che quell’esperienza positiva venga prorogata almeno per il 2025 – evidenzia Menichelli –, superando lo stop del Senato. Ci appelliamo alla sensibilità del commissario Castelli, per trovare soluzioni".