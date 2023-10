"Urla, botte e lancio di sedie: rissa tra una dozzina di giovanotti"

L’apertura del Donoma ha già innescato tutti i problemi che da anni porta con sé la convivenza della discoteca di via Mazzini con i residenti delle zone circostanti, che lamentano schiamazzi, danni ed episodi violenti. E’ scoppiata anche una rissa nella notte tra sabato e domenica, ad un centinaio di metri dal locale, a ridosso dell’incrocio tra via Mazzini con viale Vittorio Veneto. Notizia che emerge perché chi abita lungo quella strada è stato tirato giù dal letto dal fracasso, dalle grida, e dalle finestre ha assistito a quanto stava accadendo. "Tra le 5.30 e le sei del mattino siamo stati svegliati dalle urla e abbiamo chiamato le forze dell’ordine - racconta un residente - perché si stavano prendendo a botte e in mano avevano bottiglie rotte. Una situazione molto pericolosa. Si sono lanciati sedie (nella foto una di queste) prese da un bar vicino e si sono dati calci e pugni e il giorno dopo, sulla strada, c’era del sangue e pezzi di vetri rotti. Quando è arrivata una macchina della polizia, a sirene accese, erano già scappati via tutti. Erano almeno una mezza dozzina, e mi è sembrato fossero tutti stranieri". E’ stato uno degli episodi violenti ai margini di una movida molesta, secondo i residenti, che per tutta la stagione invernale diventerà l’incubo di chi abita sulle strade intorno al Donoma. Una situazione che va avanti da molti anni e che ha costretto alcuni di loro alla scelta di cambiare casa. Perché la ‘musica’ è sempre la stessa, nonostante le misure di sicurezza messe in campo anche dalla proprietà del locale, e a poco sembrano servire i provvedimenti alla viabilità adottati, con ordinanza comunale, che isolano il comparto intorno alla discoteca e incanalando il percorso dei pedoni. Tutte misure - installazione di telecamere compresa - che finora - sempre secondo i residenti - non sono riuscite a eliminare il disagio che a notte fonda loro subiscono sistematicamente per colpa di ubriachi che sciamano lungo le strade del centro urlando e lasciando dietro anche danni.

Lorena Cellini