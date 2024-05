"Urla, danni e sporcizia, ora basta"

"Sono undici anni che non si dorme e siamo stanchi. In autunno, alla ripresa dell’attività della discoteca, saremo in piazza davanti al palazzo comunale e a Macerata davanti alla prefettura con striscioni di protesta, per ribadire tutte le nostre difficoltà e il nostro disagio per una situazione diventata intollerabile e a cui nessuno ha dato finora risposte né soluzioni". Il Comitato dei residenti che vivono in centro torna a denunciare la mala movida, e nel mirino ci sono i frequentatori della discoteca Donoma di via Mazzini. La notte di martedì, quella dedicata al Martes Caliente, "lo stesso copione di sempre – raccontano – con schiamazzi, liti e anche scazzottate. Una ambulanza è intervenuta per prestare assistenza a una ragazza e le forze dell’ordine sono arrivate all’alba, mentre in corso Garibaldi qualcuno si stava picchiando anche con oggetti presi da un cantiere edile vicino".

Il Comitato parla di "una cinquantina di persone alterate, gente che esce dal locale e sciama lungo le strade urlando, picchiandosi. L’altra notte una ragazza è stata medicata dagli operatori di una ambulanza, ma non si è fatta accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale. Noi abbiamo invece trascorso l’ennesima notte in bianco e stamattina (ieri n.d.r.) eccoci a fare i conti non solo con il sonno perduto, ma anche con la sporcizia lasciata da questa gente e perfino con un paio di specchietti rotti delle macchine parcheggiate". Un andazzo che non vogliono più sopportare. "Questo fine settimana sarà l’ultimo con il locale aperto per questa stagione. Poi riaprirà a ottobre ma intanto – annunciano – abbiamo l’intenzione di organizzarci per protestare in maniera anche eclatante, perché anche i nostri diritti contano. Scenderemo in strada, davanti alle sedi istituzionali, perché non è più possibile andare avanti in questo modo e non ci bastano più le infinite rassicurazioni, che sono state sistematicamente smentite dai fatti. Dal prossimo autunno le cose dovranno cambiare e gli amministratori con le forze dell’ordine dovranno affrontare questo problema in maniera più efficace di quanto fatto finora".