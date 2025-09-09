Urla disperate di mamma e bimbo. Ragazzini detective danno l’allarme

Le grida disperate di un bambino e della sua mamma, che provenivano dal loro appartamento e imploravano aiuto, hanno messo in allarme un intero condominio situato sul lungomare di Porto Recanati. Per questo i residenti del palazzo si sono preoccupati e hanno chiamato i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Ed così è emerso che in quell’abitazione si sarebbe consumato un litigio piuttosto acceso tra la mamma del piccolo e un uomo, senza però portare gravi conseguenze per nessuno, per fortuna.

È quanto avvenuto sabato, a Porto Recanati. Tutto è iniziato attorno alle 17.30, quando dei ragazzini che abitano nel condominio hanno sentito dal citofono, che era rimasto acceso, le urla di un bambino e della sua mamma mentre chiedevano aiuto, con in sottofondo la voce di un uomo. I giovanissimi si sono allarmati e hanno registrato con un cellulare quelle grida. Poi hanno subito informato i propri genitori, i quali hanno provveduto a chiamare i soccorsi. In breve tempo sono arrivati i carabinieri della caserma di Porto Recanati, i vigili del fuoco di Civitanova e gli operatori sanitari del 118. I ragazzini hanno riferito ai militari cosa avessero sentito, facendo anche ascoltare le registrazioni delle urla. Perciò i carabinieri hanno bussato alla porta di quell’appartamento per farsi aprire, ma non hanno ricevuto risposta. All’arrivo della pattugliasi sono radunati diversi inquilini del palazzo, circa una cinquantina, tutti in apprensione e soprattutto interessati a capire cosa stesse succedendo.

Le operazioni sono andate avanti per oltre tre ore, finché un pompiere è riuscito a contattare per telefono la donna che ha poi assicurato che sia lei sia il figlio stavano bene, tranquillizzando tutti.

Sempre nel tardo pomeriggio di sabato è successo un incidente in paese, che ha visto protagonista un ragazzo alla guida di una Ford Mustang. Il giovane stava passando in via De Gasperi, quando ha perso il controllo del mezzo ed è carambolato addosso a un’auto parcheggiata. Preso dall’agitazione, è scappato via a piedi ma è stato rintracciato mezz’ora dopo dai carabinieri, che ora prenderanno nei suoi confronti tutti i provvedimenti del caso.

Giorgio Giannaccini