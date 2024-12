"Urla e bestemmie fino alle 7. È stata la serata peggiore"

"È stata la notte peggiore di tutte, momenti terribili fino alle 7 del mattino tra risse, urla, bestemmie e al mattino vetri rotti e sangue sui marciapiedi davanti alle nostre case. È ora di finirla, e chi comanda si decida a garantire una buona volta l’ordine pubblico perché così non si può andare avanti". I residenti della zona intorno al Donoma parlano di "episodi estremamente violenti" accaduti la scorsa notte "con ragazzi malmenati brutalmente. È stato il caos".

Il bilancio della rissa conta almeno due persone ricoverate al pronto soccorso e altre medicate in strada dagli operatori delle ambulanze. "Per quello che abbiamo saputo noi – dicono – i feriti hanno riportato prognosi tra gli otto e i dieci giorni. Ma che si aspetta a risolvere la situazione? Non è possibile andare avanti con qualche pattuglia che si fa vedere e poi se ne va. Ci vuole un presidio fisso, altrimenti i risultati sono questi".

Protagonisti della rissa sono stati giovani per lo più stranieri, di nazionalità albanese, alcuni identificati dai carabinieri. "Vengono denunciati – lamentano i residenti – e la settimana dopo tutto ricomincia come prima. Siamo stufi e se si considera che questa situazione va avanti da tredici anni si può capire la nostra esasperazione. Il punto è che una discoteca non può stare qui e chi sovrintende l’ordine pubblico lo deve capire, altrimenti deve essere capace di garantire una presenza utile delle forze dell’ordine perché così la sicurezza non viene affatto garantita".