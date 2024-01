Urla e minacce: in due disturbano i negozianti

Carabinieri intervenuti in centro, intorno alle ore 18.30 di ieri, per un problema segnalato da alcuni commercianti che avevano denunciato di essere stati infastiditi da due soggetti alterati, un uomo e una donna. La pattuglia dell’Arma li ha intercettati in via Duca degli Abruzzi. Entrambi tossicodipendenti, e anche con precedenti psichiatrici, soprattutto la ragazza era abbastanza agitata e i carabinieri si sono, in primis, preoccupati di calmarli. Hanno poi chiamato gli operatori sanitari per consentire le cure necessarie e il trasporto in ambulanza all’ospedale cittadino. Le operazioni per un po’ hanno bloccato il traffico lungo via Duca degli Abruzzi in quel momento abbastanza trafficata da passanti e clienti dei negozi.