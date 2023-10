Urla e sangue in corso Garibaldi. Accoltellato tra studenti e passanti

Urla e sangue in corso Garibaldi, teatro di una accoltellamento al quale liceali, universitari e tanti passanti si sono trovati ad assistere, choccati. È successo infatti in pieno giorno, pochi minuti prima delle 13. Simone Bernardini, 46enne residente in zona, con problemi di natura psichiatrica, avrebbe incrociato in vicolo Illuminati un suo conoscente, Marco De Nicola, 44enne. I due si sarebbero attaccati, forse ci sarebbe stata qualche parola di troppo – ma i motivi, ammesso che ci siano, non sono stati chiariti – e a un certo punto il 46enne avrebbe estratto un coltello e urlando avrebbe tentato di colpire De Nicola. L’altro si sarebbe protetto il collo, rimediando dei tagli alle mani, e poi sarebbe scappato per cercare un riparo verso il bar MaMò, dove c’erano moltissime persone. La discussione sarebbe continuata, mentre due muratori che erano al lavoro lì vicino tentavano di placare Bernardini. Questi a un certo punto si sarebbe allontanato, tornando verso casa sua. Ma lungo vicolo Illuminati avrebbe incrociato un vicino di casa, e si sarebbe diretto verso di lui tirando fuori di nuovo il coltello. Uno dei due muratori sarebbe intervenuto per fermarlo, riuscendo a fargli lasciare il coltello. Mentre Bernardini si allontanava, in corso Garibaldi sono arrivati i carabinieri e il 118. I militari, grazie alle indicazioni dei presenti, hanno rintracciato il 46enne. Nel vicolo vicino casa sua hanno anche raccolto l’arma, un coltello a serramanico lungo in tutto 16 centimetri. La pattuglia ha ammanettato l’uomo e lo ha fatto salire in auto. Ma Bernardini, vedendo De Nicola davanti al bar, con le mani insanguinate, si sarebbe riattaccato con lui. Avrebbe anche tentato di scendere dall’auto dei carabinieri per lanciarsi ancora contro di lui, e se la sarebbe presa anche con i militari, insultandoli e urlando frasi senza senso in mezzo alla strada, continuando poi a minacciare di morte De Nicola. Anche in caserma il 46enne avrebbe continuato con gli insulti ai carabinieri che, alla fine, hanno dovuto chiamare il 118 per riuscire a placarlo. L’uomo è stato portato nel reparto psichiatrico, piantonato, e alla fine è stato portato in una struttura dove potrà essere seguito. Per ora, per lui partiranno le denunce per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, porto d’arma e lesioni aggravate dall’uso dell’arma. Ancora da definire le condizioni del ferito. Per fortuna, De Nicola non ha riportato conseguenze gravi dall’aggressione. Ma ha diverse ferite alle mani per le quali oggi dovrebbe essere operato. Anche lui ha avuto dei comportamenti intemperanti con il personale sanitario, che ha faticato a prendersi cura di lui. A quanto sembra, già dalla mattina Bernardini – che alle 13 girava a petto nudo – si era preso a parole con diversi malcapitati passanti, senza però che la situazione degenerasse. Dell’accaduto è stato informato il sostituto procuratore Claudio Rastrelli, che ora valuterà come procedere nei confronti del 46enne.