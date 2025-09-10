Urla e spinte alla cassa, arrivano i carabinieri

Erano circa le 18 di due giorni fa quando, in un noto supermercato di Recanati, la quotidianità della spesa si è trasformata in un episodio di nervosismo e tensione. Due clienti, un uomo sulla cinquantina e un giovane di circa 35 anni, dopo aver riempito i propri carrelli della spesa, si sono diretti alle casse. La scena era quella di sempre: file ordinate, sguardi fissi sulla cassa, pazienza messa alla prova dal ritmo lento delle operazioni. Eppure qualcosa ha incrinato quella normalità. È bastato un dettaglio, un gesto comune, perché la situazione degenerasse. L’uomo più anziano, accortosi di aver dimenticato un prodotto, ha lasciato il carrello in fila ed è tornato in corsia. Nulla di insolito: capita ogni giorno in qualsiasi supermercato. Al suo ritorno, però, ha trovato il proprio posto occupato; il 35enne, infatti, convinto che il turno fosse ormai suo, era avanzato fino alla cassa. A quel punto il carrello è diventato un simbolo di conquista: l’anziano, deciso a riappropriarsi del proprio spazio, lo ha spinto in avanti urtando il rivale. Ne è seguita una lite improvvisa, fatta di parole grosse, accuse reciproche e qualche spinta, con le mani che si agitavano sopra i manici dei carrelli. I clienti vicini hanno osservato la scena increduli: alcuni hanno provato a invitare alla calma i due contendenti, altri hanno subito chiamato i carabinieri. Quando la pattuglia è arrivata, però, ormai in fila non c’era più nessuno. I due uomini se n’erano già andati, ciascuno con il proprio carico di rabbia e, forse, con qualche ecchimosi.

A raccontare l’accaduto è rimasta soltanto la commessa, visibilmente scossa. Anche lei, però, ha potuto dire ben poco: lavorava lì da pochi giorni, non conosceva i clienti e non ha saputo fornire dettagli utili all’identificazione. L’episodio, per quanto banale, lascia spazio a una riflessione più ampia. Le file, le attese, i piccoli attriti della quotidianità sembrano ormai diventati terreno fertile per conflitti accesi. Basta poco: la paura di essere scavalcati, l’insofferenza verso i "furbetti del carrello", la convinzione di avere un diritto che l’altro non riconosce. Il risultato è un’escalation di nervosismo che, in casi come questo, sfocia in litigi sproporzionati. Anche ai carabinieri, a questo punto, non è restato altro che ritornare alla base in attesa che qualcuno si faccia vivo, ma finora nessuno ha pensato di presentarsi per sporgere denunce. Molto probabilmente i due, sbollita la rabbia, hanno ben pensato di chiudere lì quella brutta avventura.

Asterio Tubaldi