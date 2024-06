Urne aperte per il ballottaggio. Domani il verdetto sul sindaco

Tutti regolarmente insediati i 19 seggi a Recanati per il ballottaggio. Si potrà votare dalle 7 sino alle 23, e domani dalle 7 alle 15. Poi si procederà allo spoglio delle schede. La scelta è fra due nomi: quello di Antonio Bravi per il centro sinistra (che al primo turno ha ottenuto il 27,57 per cento) e di Emanuele Pepa per il centro destra (46,82 per cento). Sotto il nome di Bravi, a sinistra della scheda, compaiono sette simboli compresi quelli delle due civiche della coalizione "Progetto civico", che appoggiava la candidatura di Francesco Fiordomo (percentuale ottenuta al primo turno 25,61 per centp), a lui collegate con l’apparentamento (Paese Mio, Uniti per Francesco Fiordomo, Pd, Valore Futuro, Movimento 5 stelle, Recanati Insieme, Idee in Comune). Sotto il nome di Emanuele Pepa, a destra della scheda, compaiono invece le liste della coalizione di centro destra che non ha stretto alcun accordo (In Comune, Fratelli d’Italia, Costituente popolare-Unione di Centro, Lega, Forza Italia-Noi moderati, Per una Recanati migliore). Qualche piccolo cambiamento di personale si è registrato in qualche seggio: alla scuola de Le Grazie, al seggio 10 il nuovo presidente è Romina Bagaloni (segretario Stefania Gennaretti) e i due nuovi scrutatori sono Irene Pezzotti, e Veronica Bartomeoli mentre all’11 si è registrato il solo cambio di guardia di due scrutatori: le new entry sono Emma Pretini e Federica Domizioli. Anche al seggio 6 della Lotto un nuovo scrutatore, Sara Tamburini, così come al 7 con Paola Fiorentini. Al seggio 8, sempre alla scuola Lotto, cambiano presidente, segretario e qualche scrutatore: i nuovi sono Claudio e Filippo Agostinelli (Presidente e segretario) e Marconi Lucia (scrutatore). Infine cambio ai seggi 9 (scuola Lotto) e al 17: al primo Eleonora Micheloni e al Alessia Gatti.