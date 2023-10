"Urologia, Marche al top. Ma possiamo migliorare"

"L’urologia marchigiana è tra le prime in Italia. Certo, ci mancano il personale e parte della tecnologia, tuttavia non siamo qui per piangere ma per contribuire a migliorare la situazione". Parole della dottoressa Luciana Mariani, Specialista in Urologa Ambulatoriale e vicepresidente della Società italiana urologia territoriale (Siut), in occasione del convegno ‘Novità e controversie in urologia. Ospedale e territorio a confronto’, tenutosi ieri all’hotel Cosmopolitan e organizzato dal Congresso regionale Siut Marche con responsabili scientifici la stessa Mariani e il delegato provinciale Siut, dr. Paolo Mengoni. Affollata la sala conferenze dell’albergo per un incontro che riconosceva i crediti formativi al personale sanitario. "Al Congresso nazionale di Siut – ha spiegato poi la Mariani - il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha dato un numero impressionante: la medicina difensiva, secondo un’indagine del Sole24ore, costa allo Stato undici miliardi di euro l’anno".

All’appuntamento, presenti la senatrice Elena Leonardi e il consigliere regionale, presidente della Commissione Sanità, Nicola Baiocchi. "Il Governo – le parole di Leonardi – è attento sulla questione delle risorse. Veniamo dall’approvazione della Nadef, posso dire con orgoglio che nel 2023 nel Ssn sono state di 3,6 miliardi in più dell’anno precedente. Non sono sufficienti per dare delle risposte, ma rappresentano un primo passo per essere più vicini ai cittadini. Credo che aver rinnovato il contratto per moltissimi professionisti e dirigenti medici dopo una lunga trattativa sia un segnale importante". "Qualche mese – ha ricordato Baiocchi – fa abbiamo approvato il nuovo piano socio sanitario, che è stato il frutto di un lungo percorso in Commissione, con centoventi audizioni in pochi mesi".