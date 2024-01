Urta un pedone e fugge. Denunciato un 51enne

Aveva urtato un pedone, e invece di fermarsi si era allontanato pensando di farla franca. Non aveva fatto i conti con la determinazione della polizia locale: "Avevo detto che lo avremmo trovato – ha raccontato il comandante Doria –, e infatti nel giro di una settimana siamo risaliti al responsabile". Il pomeriggio del 5 gennaio, nei pressi del supermercato di via Silone, un 81enne della zona era stato urtato da un’auto mentre attraversava sulle strisce. "Il conducente ha frenato qualche metro più avanti, ma non si è fermato a soccorrere l’anziano. A terra ha lasciato lo specchietto. Da quello siamo risaliti al modello di auto e al colore, e con le telecamere, dopo aver esaminato 100 ore di riprese, abbiamo recuperato le immagini del mezzo e una lettera della targa. Le immagini mostravano anche la vettura fermarsi e ripartire, e abbiamo notato un particolare: uno dei fari di stop stop posteriori era rotto". Mettendo insieme i dati raccolti, e controllando carrozzerie e ricambi, gli agenti sono arrivati a un maceratese 51enne. Raggiunto dalla polizia locale, l’uomo ha negato tutto, "ma abbiamo troppi elementi per dire che non sia stato lui". L’uomo è stato denunciato per le lesioni, per fortuna non gravissime, e per la fuga dopo l’incidente. In tutto l’anno passato sono state sette le denunce per chi si era allontanato dopo aver urtato un pedone. Fondamentali le 206 telecamere della città, usate anche con un software che ricerca le auto in base al colore della carrozzeria. Il potenziamento è stato fatto con 200mila euro di mutuo comunale e con altri 70mila euro di fondi per implementare il sistema della videosorveglianza.