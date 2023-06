Urtata da un’auto impegnata in una manovra: ferita una 77enne

Una 77enne è stata portata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette dopo essere stata urtata da un’auto. È successo attorno alle 12.30 di ieri in contrada Morichella, nel comune di San Ginesio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, subito giunti sul luogo dell’incidente, l’anziana sarebbe finita a terra dopo essere stata urtata da un’auto che era impegnata in una manovra. Chiamati i soccorritori del 118, per precauzione si è deciso di trasferire la 77enne all’ospedale regionale di Ancona. Caricata sull’eliambulanza, la donna è stata portata a Torrette per le cure del caso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.