Urtato da un’auto Anziano portato a Torrette

Un 72enne maceratese è in prognosi riservata, dopo essere stato investito da un’auto. L’uomo stava camminando lungo viale Indipendenza. Arrivato alla gelateria Almalù ha attraversato via Ceccaroni. Ma in quel momento, dal centro, è arrivata un’auto che ha urtato il pedone. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno disposto per il 72enne il trasferimento a Torrette. In viale Indipendenza sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che ora dovranno chiarire la dinamica dell’incidente.