Usa foto macabra per diffamare la Croce Verde: condannata

Aveva usato una foto macabra e irrispettosa per diffamare la Croce Verde di Macerata. Per questo è stata condannata una abruzzese, che adesso dovrà anche risarcire la società. Si è chiuso così ieri il processo a Morena Di Silvestro, vastese, in merito a quanto avvenuto a gennaio del 2019. Sul social network Google My Business fu pubblicato un testo che criticava la società di onoranze funebri. A corredo del post, c’era anche unna foto scattata in un cimitero, che mostrava due uomini intenti a sorreggere un cadavere mummificato, tenuto come se stesse in piedi tra loro due. Il testo faceva credere che i due in foto fossero addetti della Croce Verde, che in maniera poco rispettosa avrebbero scherzato sui resti dei defunti facendosi anche delle foto ricordo. Ma era tutto falso.

Giovanni Pigliapoco, presidente e legale rappresentante della società, aveva presentato subito una denuncia, oltre ad assicurare che la Srl non aveva nulla a che fare con comportamenti del genere. La polizia postale aveva avviato le indagini, e per prima cosa aveva accertato che i due nella foto non erano dipendenti della Croce Verde Servizi, che era dunque completamente estranea a quel gesto di vilipendio messo in rete. Era stato poi individuato il cimitero, che era a Gagliole.

E infine si era arrivati alla persona che aveva pubblicato foto e testo contro la Croce Verde Servizi di Macerata, Morena Di Silvestro, una donna di Vasto conoscente di uno dei due uomini ritratti della foto. Per lei era arrivata così l’accusa di diffamazione. Ieri mattina in tribunale, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Stefano Lanari, il giudice Vittoria Lupi l’ha condannata a quattro mesi di reclusione. Potrà chiedere il risarcimento in sede civile la Croce Verde Servizi, che era costituita parte civile nel processo con l’avvocato Luciano Mancinelli, ieri sostituito dal collega Massimiliano Cingolani.

p. p.